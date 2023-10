Gli agricoltori aretini manifestano a Roma: "Settore più povero"

"Prezzi alle stelle, agricoltori più poveri". E’ lo slogan che ha convinto decine di agricoltori della provincia di Arezzo a lasciare campagne e aziende per puntare su Roma per rivendicare la centralità dell’impresa agricola e del suo reddito. In piazza Santi Apostoli dove, con i colleghi della Toscana e del resto della penisola, chiedono al governo misure per tutelare il futuro dei produttori di fronte alle grandi emergenze e alle sfide globali che toccano il settore primario e il Paese intero.