Gli 80 anni in cammino. La festa a Capolona per le scarpe di Soldini. Urso: "Azienda modello"

Una giornata di festa, memoria e orgoglio collettivo. Capolona ha reso omaggio all’ottantesimo anniversario del calzaturificio Fratelli Soldini, azienda-simbolo del Made in Italy e pilastro dell’economia locale. Un traguardo che ha visto riunirsi autorità, imprenditori e operai per celebrare un’impresa che dal 1945 cammina con passo sicuro. Nel paese dove tutto è cominciato nel secondo Dopoguerra, si è tenuta una cerimonia partecipata che ha coinvolto le massime cariche istituzionali del territorio, la Regione Toscana e il governo. Presente anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e l’ex presidente di Confindustria e Ferrari, ora alla McLaren come direttore del board delle auto private, Luca Cordero di Montezemolo. Ha moderato gli interventi la giornalista Roberta Floris, conduttrice del tg Mediaset.

La Soldini non è soltanto una fabbrica di calzature. Nata da generazioni di calzolai diventati imprenditori, l’azienda ha attraversato decenni di trasformazioni economiche restando fedele al Dna familiare e ad Arezzo. "Siamo emozionati e fieri – ha detto Rossano Soldini, alla guida dell’azienda con il fratello Marco – in questi 80 anni non sono mancati i momenti difficili, ma la forza del gruppo, la passione per il nostro mestiere e il legame con le origini ci hanno sempre guidati. Questo traguardo è dedicato a chi ha creduto in noi, dai fondatori agli operai, fino ai clienti di ieri e di oggi".

Il sindaco di Capolona Mario Francesconi, che ha ricordato come la Soldini rappresenti "le fondamenta sociali ed economiche" del paese: "Non è solo una realtà produttiva, ma parte integrante della nostra storia. Capolona è cresciuta insieme alla Soldini, e viceversa. Oggi è un giorno speciale per tutta la comunità".

Il ministro Urso ha esaltato l’importanza delle imprese familiari nel tessuto produttivo: "La Soldini è un esempio di eccellenza italiana che sa unire tradizione e innovazione. Aziende come questa sono il cuore pulsante del Made in Italy, un modello che il mondo ci invidia". Anche Montezemolo ha espresso parole di apprezzamento, sottolineando l’unicità delle imprese capaci di durare nel tempo grazie a visione, qualità e valori condivisi. Il calzaturificio oggi guarda al futuro con rinnovata energia e punta su sostenibilità, digitalizzazione e mercati esteri. Senza mai dimenticare da dove è partito: ogni scarpa prodotta continua a raccontare una storia fatta di mani esperte, artigianato e identità territoriale. In un’Italia che cambia, il calzaturificio resta un punto fermo. Ottant’anni dopo, Soldini cammina ancora. Quel marchio che ha fatto la storia di Capolona.

Federico D’Ascoli