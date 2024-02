Giusti: la mia Africa: "Il Mediterraneo cambia gli equilibri. Lo spiego ai ragazzi"

Si parla di geopolitica oggi nel nuovo incontro de la Scuola di formazione civica Arezzo. Un progetto, nato da un’idea di Stefano Tenti, presidente dell’associazione culturale ’Fra Tevere e Arno’. Lezioni che proseguonono con successo.

"La geopolitica del Mediterraneo allargato. Il ruolo dell’Italia e dell’Europa a cavallo fa Asia e Africa". È il titolo della lezione che Matteo Giusti, giornalista, esperto di geopolitica grande conoscitore del continente africano, terrà ai ragazzi della 3C e 4 A del liceo scientifico.

Giusti, che ruolo ha la geopolitica nell’ambito dell’educazione civica?

"La geopolitica, disciplina e non scienza, è una parte integrante di tante altre scienze vere, fondamentali, dalla storia, alla geografia, dalla filosofia alla sociologia. Tutte queste scienze autentiche sono diventate geopolitica, materia così importante che viene usata per spiegare quasi tutto. Per comprendere gli equilibri mondiali, la crescita demografica, i problemi economici".

Una disciplina che sembra così lontana, invece è molto concreta.

"Ti può spiegare perché aumenta il costo dell’energia, perché il mercato del lavoro si muove in un certo modo. Perché il Mediterraneo è cosi importante per l’Europa settentrionale".

Come ne parlerà ai ragazzi? "Partirò dalle nozioni generiche. Cosa significa Mediterraneo allargato e cosa, appunto, geopolitica. Ma poi porterò soprattutto esempi concreti, senza potermi esimere dal parlare del Medio Oriente, del conflitto Russa Ucraina, del Mar Rosso con la Cina e Twain, superando l’eurocentrismo. Senza creare fazioni, ovviamente, solo spiegando cosa è successo; la geopolitica ti indica le strade da seguire per trovare soluzioni".

Si parlerà anche di problemi concreti meno noti?

"Soprattutto del ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, una media potenza che ha bisogno dell’Europa, una realtà il cui peso continua a rimanere ininfluente non agendo come un corpo unico".

Sarà interessante aprire un confronto con i ragazzi.

"Cercherò di essere meno didattico possibile, userò qualche mappa, e aprirò uno scambio di idee".

La sua è una conoscenza profonda dell’Africa, che nasce da una grande passione…

"Mi occupo di geopolitica dal 2007. Sono un africanista, vado in Africa tre, quattro volte all’anno. Le ultime in Mozambico ed in Etiopia. Racconto del continente in diverse tv e giornali, come il Tgcom24, Omnibus, il Riformista. Spiegherò ai ragazzi come la la società abbia, finalmente, cominciato a capire la centralità del continente africano nel Mediterraneo".