Giunti lascia "Ma non resto in panchina"

SANSEPOLCRO

Candidato sindaco nel 2016 per il centrodestra, eletto nella lista "Borgo al Centro" nel 2021 (stavolta in maggioranza, a supporto del sindaco Fabrizio Innocenti) come consigliere e con l’incarico di delegato ad arredo e decoro urbano. Ma l’altro ieri Tonino Giunti (nella foto) ha sbattuto la porta ed è uscito dall’assise di Palazzo delle Laudi a Sansepolcro. Avrebbe potuto conservare il posto e confluire nel gruppo misto, invece ha preferito le dimissioni. Acque agitate, dunque, in seno all’amministrazione comunale biturgense, tanto su un versante quanto sull’altro, dove appena una settimana fa a salutare il consiglio era stata Rosalba Alberti di "Adesso-Riformisti per Sansepolcro". Giunti, da sempre coerente con le proprie posizioni, è stato chiaro: "Quando in una squadra stai sempre in panchina, alla fine o cambi squadra o smetti di giocare. A me non andava di cambiare squadra e allora, vista l’età, ho deciso di smettere anche perché di opposizione ho già fatto 5 anni".

Mancanza di considerazione nei suoi confronti, quindi. E aggiunge: "Quando vi è stato da rispondere alle mozioni su turismo e trasporti, ha provveduto il sottoscritto, che si è sempre documentato. Poi, da delegato all’arredo urbano, succede che ti fermano per dirti che questa o quella cosa non vanno bene e scopri che a operare sono stati altri. Cosa ci faccio allora io?". Come già ricordato, in base alle preferenze ottenute il posto lasciato vacante da Tonino Giunti spetterebbe a Matteo Canicchi: è però da valutare la compatibilità o meno di questa nuova carica con la sua elezione nel consiglio di amministrazione di Nuove Acque spa. Nel caso, il posto si libererebbe per Michele Foni.