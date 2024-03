Giunta Ghinelli, altolà al rimpasto. Il centrodestra al test del consiglio

"Ma quale rimpasto non esiste". La parole sono quelle che il sindaco Ghinelli aveva utilizzato per rispondere ad una precisa domanda de La Nazione domenica scorsa in merito a quanto accaduto nel corso dell’ultimo consiglio comunale, ma più in generale nell’ultima settimana di febbraio. Parole che hanno poi trovato conferma al termine del summit che si è tenuto tra i gruppi della maggioranza: niente rimpasto, avanti così.

Andando a ritroso martedì scorso Fratelli d’Italia e Lega si erano astenuti sulla modifica del regolamento per l’assegnazione delle case popolari, così come sulla cessione di un terreno agricolo. Una posizione che aveva portato al ritiro dei due atti dall’aula. Poi in occasione del consiglio comunale di giovedì 29 febbraio un altro episodio da segnalare. Nel giro di votazioni in merito all’adeguamento su un singolo caso di cui Roberto Severi (consigliere comunale FdI) è progettista, questi si è astenuto spiegandone il motivo, ma oltre a motivare la sua uscita dall’aula si è poi soffermato a parlare del progetto che lo vede impegnato come professionista. Una situazione che da un lato ha creato imbarazzo nella maggioranza, mentre dai banchi dell’opposizione c’è chi ha parlato di crisi. Alla fine Severi ha chiesto scusa per l’accaduto mentre il sindaco Ghinelli ha deciso di convocare un vertice con tutti i capogruppo delle forze che compongono la maggioranza, vale a dire Fratelli d’Italia, Lega Nord, Forza Italia e OraGhinelli.

L’appuntamento che si è tenuto nella giornata di lunedì ha visto la partecipazione anche degli assessori oltre che, come detto, dei capigruppo, fatta eccezione per Forza Italia. Un’assenza che è in linea con quanto accaduto recentemente anche in aula, vale a dire con i consiglieri Apa e Cornacchini che partecipano all’appello e alle interrogazioni, ma non al voto. Ad ogni modo il confronto del centrodestra aretino ha confermato quanto aveva anticipato il sindaco lo scorso fine settimana. Niente rimpasto di Giunta, avanti con la stessa squadra dopo aver serrato le fila e chiarito quanto necessario alla luce degli episodi registrati nemmeno una settimana fa.

Certo è che adesso, per voltare definitivamente pagina e mandare in archivio la parola crisi arrivata dai banchi dell’opposizione, sarà necessario seguire il prossimo consiglio comunale che nell’ultimo giovedì di marzo di fatto potrà fornire una prova dell’eventuale compattezza ritrovata.