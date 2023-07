Giulio Cesare d’Egitto, l’opera al Vasariano Oggi anche la masterclass col regista Santucci

Entra nel vivo la prima edizione di "Opera Seme Festival", organizzato dal centro artistico internazionale Spazio Seme e dall’americana Friends University. Oggi alle 15 al Teatro Vasariano masterclass con Gianni Santucci, regista e coreografo di grande versatilità. Alle 20.30 al Vasariano è in programma l’opera "Giulio Cesare d’Egitto" di Händel con Jen Stephenson, Paula Gelpi, il corpo di 20 cantanti e la grande musica di Oida Orchestra Instabile di Arezzo (12 euro). Domani la stessa opera sarà in replica con variazione di cast, al Vasariano alle 20.30. Gran finale sabato alle 21.15 al Petrarca in scena lo spettacolo in due parti: prima "Scene d’Opera" poi "Suor Angelica" di Puccini.