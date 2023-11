Giulierini al Book Festival. Oggi presenta il suo libro dopo l’esperienza al Mann

di Laura Lucente

È il week end del gran finale. La quinta edizione del Book Festival si prepara a vivere la sua ultima cavalcata di appuntamenti con ben sette eventi tra letteratura e teatro fino a domenica. Il via proprio oggi alle ore 17 in sala Furio del Furia con Paolo Giulierini che presenterà il suo ultimo libro "L’Italia prima di Roma" (ed. La Nave di Teseo). Un ritorno per lui in terra foianese dove aveva iniziato la sua carriera professionale come dirigente culturabiblioteca e la sua prima uscita pubblica dopo la fine dell’esperienza come direttore al Museo Mann di Napoli. A seguire (alle 19) in sala Carbonaia sarà la volta dello spettacolo "In Arte son Chisciotte" una produzione di Officine della Cultura su testo di spettacolo di Samuele Boncompagni, liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes. Il Book Festival torna domani con altri tre eventi. Si parte alle 16 (sala Carbonaia) con Vincenza Alfano, scrittrice napoletana, giornalista e docente di italiano e latino, che presenta il suo ultimo libro "La guerra non torna di notte (ed.Solferino). Alle 17 sarà la volta di Elisabetta Bricca che presenta il suo libro "Cercando Virginia" (Ed. Garzanti), storia ambientata tra Cortona e l’Inghilterra. Il pomeriggio si chiude con un fuoriclasse: Paolo di Paolo in sala Furio del Furia autore di grande successo che presenterà "Romanzo senza umani" (ed.Feltrinelli) un libro che ci fa riflettere sulla memoria di sé che vive negli altri, sull’impatto che il clima produce sulle nostre vite, sul fare i conti con le reciprocità fra la storia individuale e quella collettiva.

Domenica alle ore 17 Andrea Vignini racconterà la sua prima fatica editoriale "Sei giorni" (ed. Scatole Parlanti) e alle 18 chiuderà Veronica Raimo, vincitrice nel 2022 del Premio Strega Giovani, ed un confronto sul suo ultimo libro "La vita è breve, eccetera" (Ed. Einaudi). "Avremo modo di fare un bilancio definitivo di questa edizione – conferma Jacopo Franci vice sindaco ed assessore alla cultura del Comune – ma già possiamo dire di aver superato ogni più rosea aspettativa". I numeri raccontano oltre 2500 spettatori raggiunti anche dopo gli ultimi successi di pubblico con gli incontri in compagnia di Stefano Massini ed Edoardo Leo.

"Non è soltanto una questione di numeri di pubblico, che è più che raddoppiato, ma di gradimento del festival e di qualità organizzativa e di format. Un festival come il Book Festival rappresenta senza dubbio un modello ed un progetto dalle incredibili prospettive di sviluppo".