Giù il velo sulla Maggiolata: si torna al ’700

di Luca Amodio

"Scene del ’700". Sarà questo il tema della Maggiolata Lucignanese 2023. Dopo l’arte contemporanea dell’anno scorso con il tributo all’artista americano Jeff Koons si torna adesso con un tema più storico, si fa un passo indietro fino al 1700: il secolo (anche) delle rivoluzioni, quella americana, quella francese e quella industriale. "Un viaggio nella storia di Lucignano ma anche di tutto il mondo", dicono gli organizzatori. E’ questo il tema scelto dal rione di Porta San Giusto, come previsto dalla turnazione della Maggiolata, che prevede che ogni anno sia uno dei quattro rioni a scegliere il soggetto della manifestazione. Anno scorso il tema venne invece scelto collegialmente visto che nell’edizione 2022, dopo due anni di stop a causa della pandemia, non ci fu la classica sfida tra i quattro rioni. Quest’anno invece la Maggiolata torna alla vecchia maniera, rispettando la sua secolare tradizione, con i quattro rioni che sfileranno sul centro storico del borgo lucignanese ognuno con i suoi carri allegorici e i suoi vestiti. In palio c’è il Grifo d’oro, il premio che raccoglie le due anime di Lucignano, il grifone simbolo del borgo e l’oro che richiama l’albero della vita custodito nel museo cittadino. Il vincitore verrà decretato nell’ultima serata da una giuria di esperti nominata dall’associazione Maggiolata.

Le date, ecco. Si inizierà domenica 21 maggio e poi avanti il 23, con l’edizione notturna, il 28 e, appunto, il primo del mese di giugno quando uno dei quattro rioni potrà festeggiare la vittoria.

E con la competizione torna anche l’agonismo. I rioni, con i loro volontari, sono già al lavoro, forse partiti anche con anticipo, dice qualcuno. Ma è questo il bello della gara. Ad oggi l’albo d’oro vede Porta San Giusto al primo posto con 9 vittorie. Seguono, pari merito, i rosso blu di Porta Murata e i gialloverdi di Porta San Giovanni con 6 vittorie, chiude la classifica Via dell’Amore, giallo rosso, con due vittorie. Al lavoro c’è anche il comitato organizzatore per rendere l’84 esima edizione all’altezza delle precedenti dell’era pre covid che avevano attirato in uno dei borghi più suggestivi della vallata migliaia di turisti. Si punta sulla comunicazione. Già l’anno scorso era stato lanciato il nuovo logo della Maggiolata, per quest’anno le novità riguarderanno i visual e la grafica del sito internet che proseguiranno in quel percorso di "ammodernamento" per intercettare un pubblico ormai non più locale. "Il paese è già in fermento, la comunità è fervida ed energica e questo è motivo di orgoglio" - dice la sindaca Roberta Casini - "la Maggiolata apre tutta la stagione degli eventi lucignanesi, Maggio per noi è la primavera che simboleggia la ripartenza".