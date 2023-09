Giù il soffitto a San Giovanni: turni in classe per l'Isis Valdarno

"Siamo in attesa di una risposta della Provincia, che sta valutando di intervenire d’urgenza sullo stabile di via Trieste". Roberto Santi, nuovo dirigente scolastico dell’Isis Valdarno, si è trovato tra le mani una patata bollente. Subentrato da pochi giorni a Lorenzo Pierazzi, è costretto a fare i conti con le conseguenze del crollo avvenuto al Marconi di San Giovanni. Il cedimento di solaio e controsoffitto di un’aula quando la scuola era chiusa, ha fatto intervenire la Provincia che ha dichiarare l’edificio inagibile. Per questo, gli studenti già da oggi seguiranno le lezioni temporaneamente al Ferraris. "Siamo stati rassicurati sulla celerità dei lavori - spiega il preside - ma non ci sono tempi certi sul completamento dell’opera. I tecnici dell’ente hanno dichiarato l’inagibilità dell’intera struttura, salvo l’aula magna e dopo un sopralluogo a seguito della nostra segnalazione, l’edificio è stato interdetto anche al personale. Come alternativa immediata, abbiamo organizzato due turni di lezione nella sede dell’Itt Ferraris".

L’orario provvisorio: l’indirizzo tecnico economico e tecnico tecnologico sarà in aula dalle 8,10 alle 11 senza intervallo e lascerà poi il posto ai ragazzi del professionale per le lezioni dalle 11,15 alle 14,05. Tra le famiglie c’è forte preoccupazione, soprattutto per l’incognita legata alla tempistica dei lavori. Ma l’istituzione scolastica si è subito messa a disposizione dei genitori, attivando un canale privilegiato d’informazione e aggiornamento sulla vicenda.

Francesco Tozzi