Girone D: Il Sangiuliano City si perde a San Marino, Fanfulla in acque pericolose con il Mezzolara

Nell’anticipo di ieri per il girone D della serie D dalla Victor San Marino il Sangiuliano City ha perso di misura, incasssando così la terza sconfitta di fila. Ritorno amaro dunque in panchina per mister Andrea Ciceri con il gialloverdi che subiscono in zona Cesarini la terza sconfitta di fila dopo quelle rimediate con Corticella e Forlì che erano costate l’esonero all’allenatore Manuel Iori. Risolve la gara per i sammarinesi al 42’ della seconda frazione di gioco Haruna, subentrato dalla panchina, con un perfetto stacco di testa sul secondo palo ben imbeccato su calcio d’angolo dal compagno di squadra Tosi, anch’egli partito tra le riserve che calcia un perfetto assist.

Il Sangiuliano City non ha comunque demeritato nel corso dei 90’, restando sempre in gara e giocando una partita intensa, in cui entrambe le squadre sono sempre state attente a non concedere spazi vitali all’attacco avversario. Alla fine ha deciso il match un episodio su una palla inattiva che ha lasciato l’amaro in bocca ai sangiulianesi in questa lunga trasferta.

Nello stesso girone il Sant’Angelo del nuovo allenatore Antonio Palo, ex Legnano, se la deve vedere nel pistoiese in casa dell’Aglianese. Il Fanfulla di Omar Stefani si deve misurare contro il Mezzolara in trasferta. L.D.F.