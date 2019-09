Arezzo, 27 settembre 2019 - "Giro girotondo casca la terra, tutti giù per terra": nel cuore di piazza Grande intonano la filastrocca che unisce le generazioni e d'incanto le trascina al terzo millennio e alla battaglia per il clima.

Migliaia di giovani, un corteo quasi senza precedenti nella recente storia aretina: oltre tremila ragazzi, forse quattromila. E per una manifestazione che, in perfetto stile studentesco, si sfrangia dappertutto. Il clou segue la testa del corteo, poi in tanti li ritrovi tra i vicoli, tra le strade: e dalla Stazione studenti continuano ad arrivare anche dalla provincia, non fuori tempo massimo anche se i cartelli gridano "Non c'è più tempo".

Cartelli, slogan, striscioni. Poche bandiere, ci sono quelle della Cgil e poco più, anche se poi nel corteo oltre agli studenti ci sono esponenti di tanti comitati, gruppi politici e dintorni. La manifestazione avvolge il centro.

Il momento più critico per il traffico è quando si innesta in Porta Buia. A quel punto il traffico si inchioda, in via Pier della Francesca tutti in coda: e parecchi a suonare il clacson, tra chi non si preoccupa del clima e chi casca dalle nuvole e non sapeva che il popolo di Greta sarebbe sceso in strada.

Poi su: piazza Grande è già semipiena e il serpentone continua a defluire da via Cavour, dopo aver invaso piazza San Francesco. Le scuole, a occhio, devono essere decimate, anche complici le giustificazioni in discesa garantite prima dal ministro e poi da tutti i presidi, anche se solo al Pier della Francesca le assenze non saranno conteggiate.

C'è anche il gruppetto dei ragazzi di Rondine: sono gli studenti del quarto anno liceale, appena sbarcati nella cittadella e che colorano il corteo con le magliette grigie e uno striscione che li raccoglie tuttio.

"Non sei così piccolo da fare la differenza". "Non c'è un pianeta B". "La terra sta diventando più calda del sugo della nonna": gli studenti sono arrabbiati, l'ambiente lo vogliono salvare ma restano per fortuna ragazzi e la nonna è sempre la nonna.

© Riproduzione riservata