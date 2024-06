Giro del mondo con Scortecci. In punta di piedi al Petrarca

A pochi mesi da un doppio compleanno speciale: 60 anni di vita e 50 anni di danza vissuta con grande amore e dedizione, Roberto Scortecci, inizierà a festeggiare con un incredibile "Giro del mondo": questo il titolo del nuovo spettacolo di danza, tra magia e incanto, ideato dal Maestro e Coreografo aretino che verrà presentato in anteprima domani sabato 8 giugno alle ore 20.30 presso il Teatro Petrarca di Arezzo con ingresso libero e gratuito. Con le coreografie di Amy Polvani e Allen J. Reano e dello stesso Scortecci e i costumi di Cristiana Paggini, le ballerine della scuola La Maison della Danza presenteranno uno spettacolo unico e coinvolgente. "La danza è uno dei più grandi amori che la vita ci può dare – ricorda Roberto Scortecci – è un amore incondizionato che non finisce mai, neppure dopo fallimenti o cadute. È un qualcosa di meraviglioso che ci unisce". "Ancora adesso, così come all’inizio del mio percorso – aggiunge Scortecci – la danza è un modo di vivere. Sento la danza e la guardo ancora oggi come l’ho guardata la prima volta. È un modo di esprimersi attraverso il movimento, il gesto e lo sguardo. Un modo per raccontare ciò che non riusciamo a dire con le parole". "Ci vuole forza, tecnica, vigore – conclude il maestro, coreografo e direttore artistico Scortecci – e chiaramente interpretazione che è un’arte che viene assimilata giorno dopo giorno. Quando entrano in scena le nostre allieve superano ogni ansia, tirano fuori tutto il meglio di loro stesse". La differenza tra un viaggio ed il Giro del Mondo è l’articolo grammaticale, che rende il viaggio attraverso i continenti della Terra un’esperienza di vita straordinaria e completa. Ci sono molte ragioni per cui, almeno una volta nella vita, dovremmo fare il Giro del Mondo: una sfida personale, una romantica luna di miele, un avventuroso anno sabbatico o semplicemente una esperienza di vita indimenticabile per festeggiare un doppio compleanno speciale. E poiché si dice che il mondo è un libro e più viaggi più pagine leggi, la Maison della Danza decide quest’anno di regalare al pubblico un Giro del Mondo in punta di piedi che ha il sapore di una straordinaria esperienza. Uno spettacolo che rappresenta l’essenza della felicità al quadrato, così intenso da superare le parole che lo possono raccontare. Le ballerine de La Maison della Danza balleranno e viaggeranno nel mondo: il loro vocabolario sarà quello del corpo e la grammatica quella della danza. "Non c’è bisogno del passaporto. L’ingresso al nostro Giro del Mondo è libero" aggiunge il ballerino e coreografo di hip hop Allen J. Reano.