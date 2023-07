Gira in strada con la pistola Minaccia le persone e pubblica video sui social

di Sonia Fardelli

Gira per il paese con una pistola in mano, minacciando le persone che incontra. E posta la pure la sua "impresa" sui social. Protagonista dell’insolito episodio avvenuto a Subbiano è una giovane di 20 anni, residente a Capolona, che è stato subito individuato e denunciato dai carabinieri per il reato di "porto di armi o oggetti atti ad offendere". Nei suoi confronti anche il divieto di fare ingresso nel comune di Subbiano per tre anni. La segnalazione ai carabinieri è arrivata da alcuni cittadini, allarmati da questo ultimo episodio e da altri precedenti che hanno visto coinvolti più ragazzi in situazioni che hanno generato un certo timore tra la popolazione. In paese sono state così mandate due pattuglie dei carabinieri di Subbiano e una della Radiomobile. Sono andate nei luoghi abitualmente frequentati dai giovani ed hanno subito trovato il ventenne. Era all’interno di un bar ed in mano aveva una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, semiautomatica. Insieme anche trenta cartucce a salve calibro 8. Da indagini successive i carabinieri hanno scoperto che il ragazzo aveva prodotto diversi filmati delle sue bravate per il paese e le aveva pubblicate su vari social.

Tutto questo gli è costata un’ulteriore misura preventiva nei suoi confronti. In considerazione della pericolosità sociale dimostrata sia con l’esibizione pubblica dell’arma che con la pubblicazione on line dei filmati, al giovane è stato vietato di entrare nel comune di Subbiano per tre anni. Una storia che per fortuna non ha avuto alcuna conseguenza, visto che si è trattato di una pistola scacciacani, ma che ha fatto scattare un campanello d’allarme sul disagio giovanile.

E’ stato così che i carabinieri hanno deciso di fare altri controlli con l’obiettivo di prevenire e reprimere azioni come l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di conseguenza la guida sotto l’effetto di queste. La Compagnia Carabinieri di Arezzo ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare dei Comuni di Capolona e Subbiano, impiegando diverse pattuglie tra quelle del Nucleo Operativo e Radiomobile. Gli equipaggi impiegati hanno fatto controlli in diversi esercizi pubblici e svolto anche attività preventiva contro furti e rapine. Posti di blocco sono stati messi lungo le strade per controllare la circolazione stradale e per garantire il rispetto del codice della strada e prevenire l’uso smodato, spesso tra i giovani, di sostanze alcoliche.