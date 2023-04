Giovedì in scena Da Marmi a Don Milani

di Angela Baldi

Giovedì sera a teatro. Stasera alle 21.15 al Teatro Verdi di Monte San Savino, va in scena "Torno indietro da un giorno qualunque". Nella stanza della vita si accendono le luci e "Un giorno qualunque", ti accorgi di essere costretto a fare i conti con te stesso, di non avere più la maschera che indossavi, ti accorgi di essere qualcosa di diverso da ciò che pensavi di essere, costretto a fare delle scelte. Sul palco Ciro Rossi, Mario Pinetti, Isabella Acciai, Loretta Cacchiani, Lorella Gualdani, Michele Paoli, Giovanni Morettini, Daphne Caldaro, per la regia di Massimiliano Caldaro.

Prosegue al Comunale Papini di Pieve Santo Stefano "Metamorfosi – La grande letteratura si fa teatro", rassegna organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che propone spettacoli che hanno come fulcro i libri, la grande letteratura trasposta a teatro. Stasera alle 21 in scena "Lettera a una professoressa" di Chille de la balanza, storica compagnia fiorentina di teatro di ricerca. Da molti anni i Chille si occupano di don Milani e di Lettera a una professoressa, libro simbolo della rivoluzione nella Scuola italiana negli anni ‘60. La "Lettera" dei Chille è nata in collaborazione con gli allievi della Scuola di Barbiana e il coinvolgimento di molte persone che collaborarono con Don Milani. Uno spettacolo di e con Claudio Ascoli, con la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri. Francesco Ritondale ha realizzato un video introduttivo che racconta alcuni dei momenti più significativi della vita di Don Milani e dei suoi allievi. Le musiche, composte da Alessio Rinaldi, provano a mettere insieme Bach, Beethoven e i Beatles.

Stasera alle 20:45, ultimo appuntamento di stagione al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, in scena "Straight (Etero)": commedia tagliente sull’amicizia adattata da David D.C. Moore, per la regia di Silvio Peroni. In scena Giovanni Anzaldo, Daniele Marmi, Giulia Rupi, Eleonora Angioletti. Tratto dal film Humpday, scritto e diretto nel 2009 da Lynn Shelton, Straight è una storia sull’amicizia maschile, sulla sessualità e su come le due cose possono essere confuse.