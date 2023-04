Giovani pastori crescono La studentessa volontaria "Un’esperienza bellissima"

di Sonia Fardelli

La pastorizia nel Parco del Casentino sta attraendo sempre più giovani. Con la scuola per diventare pastori, ma anche con l’esperienza di volontariato Pasturs. A raccontare le sue giornate in Casentino tra pecore e cani è Tiziana Parretta, 30 anni di Napoli, che sta per laurearsi in Biologia della conservazione a Parma. Come volontaria ha passato due settimane a Pratovecchio nell’azienda di Lorenzo Cipriani, che alleva pecore insieme alla madre Miranda. "E’ stata un’esperienza bellissima – racconta – mi ha arricchito molto sia dal punto di vista professionale che personale. Io vengo da una grande città e per giunta di mare, in Casentino ho scoperto la bellezza della montagna e questa natura sconfinata". Poi il lavoro vero e proprio con la pastorizia. "La mattina mi alzavo alle sei e aiutavo a mungere le pecore, con l’aiuto dei macchinari e comunque ad una ad una. Non è stato semplice, le pecore non sono poi così facili da gestire, almeno per chi come me non le aveva mai viste da vicino. Poi le portavo al pascolo per ore e ore insieme a quattro cani da guardiania. E qui è stato bellissimo: i cani sono stati eccezionali, sempre vicini alle pecore e pronti a difenderle dai predatori, ma socievoli e tranquilli con le persone e con i tanti turisti che frequentano questi luoghi". Piano piano Tiziana Parretta ha cominciato a prendere anche confidenza con le pecore. "Per due settimane ho lasciato da parte il telefonino e mi sono dedicata solo a loro quando erano al pascolo le osservavo per ore, cercando di riconoscere ognuna di loro. Prendevo anche appunti sul loro comportamento e ho notato che sapevano tutte sempre cosa fare, in che pascoli andare e quali punti del bosco attraversare. Avevano memorizzato tutto".

Un’esperienza fantastica, che Tiziana Parretta rifarebbe subito. Ma non come scelta di vita. "Non sono ancora pronta per un passo del genere – ammette – quella del pastore è davvero una vita dura e di grande sacrificio. Non ti concede un solo giorno di pausa, perché in azienda tutto dipende dal pastore. Al momento voglio finire l’Università e trovarmi un lavoro collegato alla laurea in biologia. La pastorizia però mi è rimasta nel cuore e mi piacerebbe molto lavorare con le aziende casentinesi, magari come consulente sulla gestione dei cani. Su questo sto preparando anche la mia tesi di laurea".