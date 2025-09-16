"Giovani in onda". Le sfide per il futuro

Bilancio estramamente positivo per "Giovani in onda", il festival promosso dal Comune di Terranuova nell’ambito delle politiche giovanili e realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio. La due giorni che si è svolta nel fine settimana ha trasformato il parco pubblico Tiziano Terzani in un luogo di partecipazione, confronto e co-creazione per le nuove generazioni. Il programma di eventi si è sviluppato il pomeriggio con momenti "talk" per riflettere sulle sfide del presente e sulle opportunità future insieme alle realtà associazionistiche locali, mentre la sera è stata la musica a dominare la scena, trasformando il palco allestito nell’area verde in un punto d’attrazione per centinaia di giovani grazie alle esibizioni degli allievi della Scuola musicale "Poggio Bracciolini", a una gara di freestyle, ai live di alcune band emergenti, fino al concerto dei Revue.

Un altro momento significativo si è tenuto sabato mattina nell’aula del Consiglio con l’insediamento ufficiale della Consulta Giovanile comunale. I ragazzi hanno eletto il Consiglio direttivo, la presidente Nadia Mokrynska e i vicepresidenti Irene Rossi e Lorenzo Lapi, dando avvio ad un percorso che li vedrà protagonisti nel dialogo con l’amministrazione e nel rappresentare sogni, esigenze e proposte della loro generazione. "Il festival si è confermato come uno spazio di incontro e condivisione – è stato sottolineato dai promotori - capace di mettere in rete associazioni, realtà imprenditoriali e gruppi giovanili del territorio". Un appuntamento "necessario", hanno proseguito, e che ha coinvolto anche gli adulti "a testimonianza del fatto che nella comunità c’è interesse verso queste iniziative". L’intento è proseguire lungo il solco tracciato, consolidando i rapporti nati in questi giorni e guardando già alla prossima edizione.