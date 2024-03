Giovani e lavoro. C’è il finanziamento

Al via il progetto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, con cui ha vinto il bando "Emersione e riattivazione dei giovani Neet-Link! Connettiamo i giovani", che prevede l’investimento di ottantamila euro finanziati dal Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del Consiglio, per promuovere azioni dirette a recuperare, valorizzare e introdurre nel mondo lavorativo quei giovani Neet, che non hanno proseguito gli studi, non hanno un’occupazione, non sono inseriti in una formazione.

"Si tratta di un’importante opportunità per i giovani casentinesi che non hanno ancora scelto la loro strada – ha dichiarato Roberto Pertichini, vice presidente dell’Unione dei Comuni – ma che possono essere aiutati nel farlo, ricevendo un supporto".