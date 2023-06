Giovani e lavoro apre "Orienta Impresa" lo sportello di consulenza a Informagiovani

Ha preso il via ufficiale ieri nello spazio dell’Informagiovani di Arezzo la nuova edizione di "Orienta Impresa", lo sportello di orientamento e prima consulenza offerto dalla Confcommercio di Firenze-Arezzo ai giovani che sognano di diventare imprenditori. Nato dall’accordo con il Comune, il servizio è completamente gratuito e sarà offerto da ora in poi a cadenza mensile, ogni primo venerdì del mese, dalle 11 alle 13 su appuntamento. Gli interessati possono prenotarsi contattando l’Informagiovani.

"Siamo a disposizione di quanti vorranno parlarci della propria idea di impresa, insieme ne valuteremo la fattibilità, ci confronteremo sul business plan e consiglieremo le azioni da compiere per arrivare a costituire di fatto l’impresa – spiega Marco Poledrini, responsabile per Confcommercio dei progetti speciali, che segue lo sportello Orienta Impresa insieme alla collega Liala Basagni, che si occupa invece di innovazione e start up. "Daremo anche informazione di eventuali bandi di finanziamento disponibili e di altre agevolazioni che potrebbero rivelarsi utili. Il nostro obiettivo è motivare i giovani a credere nelle proprie idee ma anche a prepararsi per entrare sul mercato con piena consapevolezza". Prossimo incontro il 7 luglio dalle 11 alle 13. Info: 0575 377868, [email protected]