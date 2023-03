Giovani e grave povertà: si rafforza la collaborazione tra il Comune e l’associazione D.O.G

Tanti, Scapecchi, polizia municipale e l'associazione Dog

Arezzo, 9 marzo 2023 – Hanno unito le loro forze, l’assessorato alle politiche sociali e quello alle politiche giovanili, per aumentare le risorse da mettere a disposizione per la programmazione di interventi a sostegno delle gravissime povertà e delle azioni di prevenzione dedicate ai giovani. 50mila euro in totale a favore dell’associazione D.O.G. Operatori di Strada che, oltre a continuare nella propria attività di formazione e informazione tra i ragazzi, nel 2023 s’impegnerà anche nel contrasto alla grave povertà ed emarginazione sociale. “Si consolida la caratteristica di Arezzo – ha commentato il vicesindaco Lucia Tanti – quale città coesa e sicura. Il tema del contrasto alla gravissima povertà e al fenomeno dei senza fissa dimora, l’impegno nella prevenzione del rischio di esclusione sociale e l’attenzione alle particolari situazioni di disagio rimangono prioritari per l’amministrazione, che può adesso contare anche sul supporto della fondazione Arezzo Comunità. Il coinvolgimento e la risposta del terzo settore e delle associazioni del territorio rimangono sostanziali e importantissimi: l’associazione D.O.G. offrirà un contributo prezioso al nostro programma di sostegno”. “Il progetto dedicato ai giovani portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione insieme all’associazione D.O.G. – ha aggiunto l’assessore Federico Scapecchi – ha ottenuto...