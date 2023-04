Giotto, rinasce la piazza Oggi via al progetto per lanciare il bando Lavori entro dicembre

di Alberto Pierini

È l’unica chiesa senza un vero sagrato: perché se prendi le misure dal portone e tracci una traiettoria arrivi in cima ad un muretto invece che al rituale piazzale. Ma da oggi la trasformazione entra nel vivo. Perché il progetto passa all’approvazione della giunta: ed è l’ultimo atto prima di lanciare il bando per renderlo esecutivo e quindi dare il via alla gara di appalto. La nuova piazza Giotto. Che in un colpo solo è anche il primo intervento finanziato con il Pnrr a uscire dall’uovo, tanto per rimanere a Pasqua.

D’estate è previsto il via ai lavori, da concludere entro l’anno per poi passare il testimone agli altri, piazza Saione in testa. L’idea centrale è quella di riequilibrare la chiesa con la piazza. Disegnare quindi un sagrato omogeneo con i lati esterni della chiesa, quelli che poi proseguono sotto l’alberatura dei giardini.

Proprio gli alberi sono la parte contestata del piano presentato dall’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi. "Scelgo Arezzo" ne ha già contestato il parziale taglio. Che tra l’altro non è così irrilevante. Il progetto infatti prevede l’abbattimento di quattro alberi di alto fusto nella piazza e di altri 14 nell’area a lato della chiesa e lungo via Giotto. Sono alberi piantati in epoche diverse, al posto delle quali ne saranno piantate altre nelle aiuole. Un altro degli snodi del progetto.

I muretti laterali di fronte alla chiesa, quelli che li delimitano, saranno abbattuti, per disegnare degli spazi verdi a gradoni. Tutto per diversificare i livelli della piazza. E consentirne un utilizzo alternativo: in particolare saranno ritagliati spazi per i tavolini esterni dei locali che si affacciano sulla piazza.

Eliminato il dislivello della pavimentazione e davanti alla chiesa, che sarà tutto ad un’unica altezza. E saranno tolte le piastrelle di gres che compongono l’attuale base della piazza. Dal centro della scalinata partirà un percorso longitudinale fino all’altezza dell’attuale fontana, anche lei demolita e in prospettiva ricostruita, delimitato da quattro punti verdi a delimitare l’area del sagrato da quella esterna.

La pavimentazione sarà sostituita con lastre di gres per esterni antighiaccio e anrtiscivolo. Il tutto da completare con la trasformazione integrale dell’arredo urbano, dai lampioni alle panchine ai cestini. Idea? "farne un luogo di aggregazione del quartiere" spiega Casi.

Lo è già ora, tra le sedute e i muretti la giornata vede nello spiazzo un’alternanza di generazioni oltre che di etnie e di condizioni sociali, per la presenza viva della mensa Caritas. Ne vedremo la trasformazione. Mentre in parallelo procederà la ricerca di nuovi spazi di sosta per il quartiere. Uno di quelli in maggiore difficoltà, la rotazione dei pochi posti sulla piazza è ossessiva e snervante, spesso penalizzando le attività esistenti.

E non esistono intorno polmoni di posti in grado di venire incontro a chi sia disposto a fare due passi per raggiungere il traguardo. Se non lasciando l’auto in garage.