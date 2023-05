Giotto, faccia a faccia tra Casi e i residenti sui lavori nella piazza

Ristrutturazione di piazza Giotto: per il 10 maggio è stata convocata un’assemblea nei locali della chiesa del Sacro Cuore. All’incontro parteciperanno le rappresentanze dei condomini prospicenti la piazza e i residenti della zona. L’assessore Alessandro Casi, dopo aver già parlato nelle settimane scorse con alcune di loro sul progetto del Comune, sarà presente per spiegare il piano nel dettaglio ed ascoltare le richieste della gente. "Tema centrale, resta il non abbattimento degli alberi ad alto fusto", spiegano i residenti.