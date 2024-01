Giotto e Porcinai. Al via i lavori

Forze dell’ordine al lavoro, ma la lotta alla microcriminalità passa anche attraverso la riqualificazione delle zone. In questo senso stanno per partire i lavori in piazza Giotto. Un grande intervento che farà bene agli occhi, ma che mira soprattutto a ripulire la zona dallo spaccio e dal degrado di cui da tempo si lamentano residenti e negozianti. Stesso obiettivo ai giardini del Porcinai. A maggio il Comune ha approvato nella sua fase definitiva un progetto di riqualificazione. Le opere riguarderanno la demolizione di tutte le aiuole e il ridisegno delle stesse secondo lo schema e le dimensioni originarie, la destinazione a prato delle aiuole perimetrali, l’estensione della pista ciclabile che sarà collegata ai percorsi già esistenti, sostituzione dell’impianto di illuminazione con impianto a led e l’installazione di telecamere collegate con la centrale della Polizia Municipale. Un intervento il cui costo ammonterà a circa 975mila euro. Un importante investimento che potrebbe aiutare nella risoluzione del problema che affligge i Porcinai.

Ga.P.