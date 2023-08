Giostratori in trasferta A Montisi si parla aretino con quattro protagonisti

Sfida tutta aretina oggi pomeriggio alla Giostra di Simone a Montisi. A contendersi il palio sono Andrea Vernaccini per la contrada Castello, Adalberto Rauco (nella foto) per La Piazza, Filippo Fardelli per La Torre ed Elia Taverni per San Martino. Tre ex giostratori e la riserva di Santo Spirito. Lo scorso anno a dominare è stato Andrea Vernaccini che ha fatto cappotto vincendo l’edizione straordinaria di luglio e quella classica di agosto. L’unica novità è il cambio di cavaliere per La Torre: Filippo Fardelli sostituisce Gabriele Innocenti.