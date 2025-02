Giostra, Sant’Andrea è pronto alle urne. Ecco i candidati per il consiglio direttivo

AREZZOIl quartiere di Porta Sant’Andrea pronto ad andare alle urne per il rinnovo del consiglio direttivo. La commissione elettorale ha finito il suo lavoro e le urne nella sede di via delle Gagliarde saranno aperte il 15 e 16 febbraio. La lista dei candidati al consiglio direttivo è composta da Luca Bichi, Francesco Bidini, Gianluca Bove, Nico Bulletti, Erica Canocchi, Maurizio Carboni, Daniele Cipriani, Saverio Crestini, Andrea Donnini (detto Papero), Maria Chiara Gamurrini, Caterina Gabutti, Andrea Gavagni, Claudio Guerri, Benedetta Marconi, Tommaso Ricci, Gianni Sarrini, Francesco Torzoni, Pietro Toti. Nella lista dei candidati per il Collegio dei Probiviri ci sono Domenico Ammirati (detto Mimmo), Rino Cappelletti, Luca Ceccherini, Alessandro Duchi, Leonardo Giannini, Emanuele Nocentini (detto Caco), Massimiliano Papa, Michele Roselli. Per il Collegio dei Sindaci revisori dei conti sono candidati Jacopo Caneschi, Duccio De Antoniis, Fabrizio Lasi (detto Bargone), Matteo Mattesini, Piergiulio Scricciolo (detto Giulio). Non sono state presentate auto candidature per nessuno degli organi sociali da eleggere. I soci biancoverdi potranno esprimere le loro preferenze sabato 15 febbraio, dalle ore 15 alle 21, e domenica 16 febbraio, dalle 10 alle 14.