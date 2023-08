Giostra, rebus sicurezza Vertice con i rettori per non rovinare la settimana di festa

Un appello alla responsabilità. Quella che i quartieri dovranno prendersi in una Giostra in cui le motivazioni sono a mille. Oggi i quattro rettori incontreranno le forze dell’ordine per fare un primo quadro della questione sicurezza. Saranno analizzati i veri momenti che iniziano con l’estrazione delle carriere e arrivano fino alla consegna della lancia d’oro. Come a giugno si svolgerà sul palco occupato dall’araldo, l’ennesima novità dopo sei anni di terrazzino.

Le forze dell’ordine cercano la sponda dei quartieri per evitare incidenti e situazioni di degrado. Una collaborazione già sperimentata con le serate senza alcol che vogliono essere un esempio di consumo responsabile che deve ispirare l’attesa delle carriere.

I quartieri sono ormai diventati punti di riferimento per i giovani che ci trovano spesso appuntamenti decisamente lontani dalla tradizione giostresca. Una concentrazione di persone e di umori che esploderà nel giorno della Giostra. Per questo il maestro di campo e i suoi collaboratori hanno incontrato a loro volta i vertici delle forze dell’ordine. Anche l’estrazione delle carriere sarà fondamentale per gestire la sicurezza in piazza Grande.

Non bastassero le questioni legate alla lizza: le fratture al volto di Francesco Scichilone dopo uno scontro di gioco al Torneo dei Quartieri di calcio sono un ulteriore elemento di preoccupazione per chi gestisce l’ordine pubblico. L’aggressione ha portato anche alla squalifica di un anno di un giocatore di Porta Crucifera. Una scintilla che può divampare con Sant’Andrea che ha le stesse vittorie sull’albo d’oro, 38. Ma chi ama davvero la Giostra sa che può solo difenderla dalla violenza e riportarla nei binari di un’accesa rivalità.

Si riparte dalla vittoria di Porta Sant’Andrea su cui si è visto il benefico effetto di Martino Gianni. Marmorini e Montini hanno dimostrato doti da grandi giostratori. Quelle che vuol recuperare la coppia di Porta Santo Spirito, decisamente più forte del 6 totalizzato a giugno. A Porta del Foro è mancato un solo punto. E Porta Crucifera non si dà per vinta. Sarà una bella Giostra: state buoni, se potete.

Federico D’Ascoli