Prova generale, cade Filippo Vannozzi. Portato in ospedale per controlli. Sant’Andrea in fuga con il 5 di Bruni. DIRETTA WEB

Arezzo, 15 giugno 2023 – Ore 22.56. Brutta caduta di Filippo Vannozzi, dopo la carriera cede l’anteriore destro del cavallo, che rovina in terra travolgendo il cavaliere giovanissimo. Dolorante, viene issato sulla barella e portato in ospedale per controlli legati alla caduta.

Ore 22.41. E’ Matteo Bruni ad aprire la provaccia per Sant’Andrea. Martino Gianni lo catechizza come sa fare lui, mima la posizione da tenere durante la carriera, l’inclinazione perfino del corpo, poi lo lancia di persona. Un colpo che di sicuro sfiora il 5, vediamo il risultato.

Ore 22.40 Niccolò Pineschi deluso dalla sua prestazione: è un 2, lontano dal centro, anomalo anche per Pineschi, che segna uno dei punteggi peggiori da quando corre per Santo Spirito.-

Ore 22.38. Niccolò Pineschi apre la sfida per Santo Spirito, un punteggio orientativamente basso e riesce a riprendere al volo la lancia. La tiene stretta e la ritira su prima del peggio

Ore 22.30. Scarpini apre in sella a Lola la prova generale. Una buona carriera, un punteggio a cavallo tra il 3 e il 4. Ma è un 4.

La tribuna A offre il sapore della Giostra. Presenti perfino diverse autorità per la prova generale, quella che tanti aretini non vogliono chiamare provaccia per non usare linguaggi senesi.

In un angolo la tribunetta dell’araldo è protagonista: allestita per la consegna della lancia d’oro di sabato. I bambnini giocano e ballano in tribuna all’esibizione dei musici