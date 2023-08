Giostra e Polifonico: riapre la città Dal montaggio delle tribune ai cori E metà dei negozi tornano in pista

di Alberto Pierini

Il fischio d’inizio è un acuto da pelle d’oca. L’acuto dei coristi del Polifonico, un gioiello che resiste nel tempo e che la Fondazione Guido Monaco sta rilanciando ai livelli più alti. Sono anche loro a scandire la ripartenza della città, che esce dalle brume delle ferie per tornare in sella.

E da oggi, un po’ come per il campionato di calcio, tutto riparte o quasi. Il Polifonico, tanto per rimanere in tema, inizia la sua corsa domani. Non siamo ancora alle esibizioni del concorso internazionale, quelle che sanciranno il podio finale, ma all’inizio di una settimana ricca di spunti per gli appassionati. E non solo per loro: d’incanto la città si affolla di decine di coristi, si muovono a frotte tra le strade, spesso con i segni distintivi delle loro terre di origine.

E’ l’altra faccia del Polifonico, quella meno melodica ma che conferma all’evento un sapore internazionale che non disdice. E già dalle prime mosse i cori vanno a braccetto con la Giostra. Nel loro clou i due eventi non si incrociano, mantenendo i loro spazi senza ingorgare il calendario. Però proprio domani inizia il montaggio delle tribune in piazza Grande.

Nasce lo stadio della Giostra, una di quelle fasi che Pier Paolo Pasolini, in giro per le strade insieme a Ninetto Davoli, aveva apprezzato, prima ancora di vedere i cavalli sulla lizza. Un’operazione che per la tribuna principale sarà completata domenica, in tempo per l’estrazione delle carriere e quindi per l’inizio delle prove. Mentre da mercoledì, ed eccoci di nuovo nel cuore di questa settimana che fa da crinale tra l’estate e l’autunno o meglio tra le due estati, anche i quartieri accendono i motori. Ingranano la prima ma pronti a scalare, perché l’edizione di settembre è di quelle che si infiammano subito, anche nel suo coloratissimo contorno.

Intanto da oggi anche il centro rimette i piedi nel piatto. I turisti, sia pur in calo rispetto all’agosto di un anno fa, non sono mai mancati. Ma da oggi passeggeranno sullo sfondo di vetrine, locali, attività in gran parte riaperte. Non tutte, è chiaro.

Ma in una veloce carrellata tra i messaggi di saluti lasciati ai clienti, la data più ricorrente per la riapertura è proprio il 21, che poi zitto zitto è oggi. Ferie spesso liofilizzate: dai quattro giorni frugali intorno a Ferragosto al massimo di una settimana. Come se anche il commercio si adeguasse alla linea tenuta da buona parte degli aretini, costretta a distillare le proprie vacanze nei fine settimana, rimanendo al pezzo gli altri giorni.

I parcheggi hanno confermato fino a ieri questa tendenza. Alla Cadorna sabato c’erano più targhe straniere, francesi in testa, che italiane. Ma al fischio, o acuto, d’inizio, niente sarà più come prima.