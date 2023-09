Giostra e Fiera per un settembre da dieci e lode

Bastano due parole e il gioco è fatto: Giostra e Antiquaria. È la sintesi di un fine settimana che tra oggi e domani raggiunge il suo apice e lancia la città nel red carpet più scintillante. A latitudini diverse da quelle di Venezia, ma pur sempre ribalta nazionale e non solo. Perchè in città i turisti sono ovunque: li vedi nei musei, con i volti stupiti in una Piazza Grande che veste l’abito di Giostra e persi nella bellezza del Prato dove gli antiquari costruiscono la "casa" delle meraviglie. È il fine settimana più intrigante dell’estate che se ne va e dell’autunno alle porte, ma ancora non qui. È in questo incrocio che Antiquaria e Giostra segnano il punto più prezioso nel tabellone di Buratto: il 5.

Lucia Bigozzi