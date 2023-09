Giostra e Fiera da record Ma al Prato affari col freno

di Lucia Bigozzi

I cinquemila di Piazza Grande e i trentamila dell’Antiquaria: sintesi matematica di una domenica da incorniciare. L’atmosfera elettrica che precede la sfida al Buratto, si respira in ogni volto delle migliaia di aretini seduti sul sagrato del duomo o lanciati alla conquista dell’ultimo posto all’ombra disponibile per le vie del centro, aspettando il corteo storico, imponente e magnifico. Fischi e sfottò tra quartieristi rivali è il sale che condisce ogni Giostra. Ristoranti a ciclo continuo e alberghi pieni. Il batticuore della lizza sale fino al Prato dove tantissimi turisti e visitatori passeggiano all’ombra degli alberi secolari alla ricerca dell’oggetto cult da aggiungere alla collezione di casa o all’affare da strappare all’ultimo tuffo. Se i numeri dei visitatori e degli antiquari sono un balsamo per la macchina organizzativa e l’assessore Chierici al volante, a sentire chi sta dall’altra parte del banco, le vendite hanno registrato una doppia velocità.

C’è chi torna a casa con un "tesoretto" che soddisfa pur di fronte a una frenata dei consumi che investe tutti i settori, e chi da questa fiera esce deluso: in particolare un calo di vendite lo segnala uno dei librai storici dell’Antiquaria che mette insieme la sua esperienza e quella dei colleghi per dire come "la sede originaria resti unica e insuperabile. Oggi (ieri,ndr) ho fatto poco più di duecento euro in buona parte della giornata, mentre in via Petrarca è la cifra che metto insieme all’apertura del banco. Qui è bellissimo, ma la gente compra meno".

La ragione? Difficile dire: a sentire gli antiquari nell’anello del Prato (250 i banchi con l’ingresso di una ventina di spuntisti e ventisette artigiani nell’area dietro al duomo), i commenti più ricorrenti descrivono il periodo che sta attraversando il Paese e, in un certo senso, ne sono specchio: "Il peso dell’inflazione rallenta i consumi; la gente aspetta prima di fare un acquisto e comunque c’è tanta concorrenza, tra altre fiere e internet". Alcuni espositori, sopratutto di oggettistica in argento e porcellane, confermano buone vendite, mentre Antonio che apre il banco da trentacinque anni, osserva che "questa è la fiera dei turisti. Molta gente viene, gira, chiede ma poi non è scontato arrivare all’acquisto".

E tra soddisfazione e amarezza, c’è chi aspetta ottobre per consolarsi. Ma qui, ora, Antiquaria e Giostra sono da brivido.