Giostra di Giugno, La Nazione lancia il poster della vittoria!

Un poster della vittoria che sintetizza la Giostra di giugno.

Un’iniziativa che La Nazione ha

già lanciato in occasione delle vittorie degli altri quartieri e che incrocia la cena della vittoria. Oggi in edicola insieme al giornale anche uno splendido incastro di immagini reso possibile grazie al contributo esclusivo di Chimet. Tutto nel giorno della festa che esploderà in tripudio di colori: "Si inizia con l’aperitivo, alle 20in piazza San Giusto, poi la cena biancoverde in piazza Sant’Agostino. Serata indimenticabile con tante emozioni da vivere: dalla proiezione del video celebrativo della vittoria alla premiazione dei giostratori Tommaso Marmorini e Saverio Montini. Sarà una lunga notte di festa.