Giostra dell’Archidado In città è boom di turisti

di Laura Lucente

Cortona e la Valdichiana aretina brindano ad un nuovo ponte turistico da tutto esaurito. A dirlo è il Centro Studi Turistici. "La saturazione dell’offerta ricettiva del territorio dell’ambito e disponibile online per il week end del 1- 4 giugno si è assestata a circa l’89%". Dati in linea con i ponti primaverili precedenti quado attraverso l’analisi dei portali delle principali Ota (Online travel agencies) venivano evidenziate percentuali di saturazione dell’offerta ricettiva che hanno sempre sfiorato il 90 per cento sia per il periodo pasquale, per il 25 aprile e per il primo maggio.

Risultato confermato anche dalla analisi della disponibilità di camere per il ponte del 2 giugno sui vari portali delle principali Ota. "La crescita delle presenze turistiche nel nostro territorio e in quello di Ambito di cui Cortona è capofila - dichiara l’assessore al turismo Francesco Attesti - è la testimonianza del buon lavoro portato avanti dalla squadra di vallata e dalle proposte vincenti promosse da Cortona. È quanto auspichiamo anche per l’importante iniziativa dedicata a Luca Signorelli che ci vedrà protagonisti dal 23 giugno". Ma Cortona proprio in questo ponte legato alla Festa della Repubblica è pronta ad accogliere i propri visitatori con due appuntamenti molto diversi tra loro. Si tratta in primis della prima fortunata esperienza del Cortona Comics che oggi riapre al pubblico la sua seconda settimana di eventi con Tex Willer e i Supereroi che saranno i protagonisti indiscussi. Tra gli appuntamenti da segnalare oggi alle ore 12 c’è la presentazione della mostra "Due cortonesi alla conquista del mondo" con i noti fumettisti Maria Laura Sanapo e Marco Santucci a Palazzo Ferretti. Alle 20 scatta l’appuntamento con "Fumettiamo: Cibo e Fumetti" in Via Dardano. Sabato sera si conclude con l’incontro con gli autori alla Fortezza del Girifalco: dalle 20 aperitivo, spuntini e musica con i "Banana Split" (prenotazione obbligatoria) e nell’ambito della serata avverrà la donazione delle opere realizzate durante i "contest" all’associazione Glio.Ma. Accanto a questa nuova esperienza culturale c’è spazio anche per il folclore legato alle tradizioni. Ecco che la città etrusca si rituffa nelle gesta del passato tornando da oggi a domenica a proporre i mercatini medievali. Un evento legato a stretto filo alla manifestazione della Giostra dell’’Archidado che quest’anno arriva alla sua 28esima edizione. Nelle tre piazze del centro (Garibaldi, Repubblica e Signorelli) saranno allestiti gli stand e si terranno le esibizioni di artisti di strada. Gli artigiani coinvolti provengono da tutta Italia e saranno accompagnati da giullari, danzatori e musici che si esibiranno per tre giorni nelle vie e nelle piazze della città. Fra le attrazioni presenti c’è anche l’angolo di tiro con l’arco, dove sarà possibile imparare a fare a centro e allenarsi con gli arcieri della Compagnia della Civetta della città di Cortona. Non mancheranno le esibizioni del Gruppo sbandieratori e musici della città e gli antichi sapori cortonesi.