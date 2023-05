Giostra da film Prima all’Eden da tutto esaurito

di Angela Baldi

Hanno raddoppiato le proiezioni, visto che i biglietti sono andati a ruba. Doppio spettacolo stasera alle 20,30 e 22,15 per Il Re delle Indie, il film sulla Giostra del Saracino del regista Gaetano Maria Mastrocinque. Aretino, 32 anni, è lui l’autore del lungometraggio sulla Giostra la cui prima è prevista all’Eden, stasera. "Il Re delle Indie è la mia opera prima - dice il regista - un viaggio empatico nell’antico torneo cavalleresco che, per molti aspetti, disegna la città di Arezzo, non solo tra vicoli e quartieri, nel cuore e nella memoria di tanti quartieristi, ma anche per chi arriva in città da turista, visitatore più o meno consapevole, o chi della città sente parlare". Nel docufilm il filo del racconto è condotto dalla voce del Re della Piazza Martino Gianni, intervistato prima del suo ritorno come preparatore di Porta Sant’Andrea. Il film infatti è stato realizzato nel 2019, poi lo stop per la pandemia e l’arrivo adesso in sala. Sullo schermo la Giostra come la conosciamo, con i suoi protagonisti, i vincitori e gli sconfitti, e il racconto del lato agonistico del torneo, del centro da colpire per fare la differenza, fuori e dentro la piazza. Ci sono le cene propiziatorie, i campi prova, le parole e le interviste inedite a rettori e giostratori. "Viene volutamente tralasciata la documentazione storica - spiega il regista - anche se non mancano preziosi materiali d’archivio. Si predilige la sfida più che l’aspetto divulgativo. Il progetto, concluso nel 2019, esce dalla sosta della pandemia e si prepara, da Arezzo, a raggiungere un pubblico il più variegato possibile, presentando l’antica sfida di una città che ha saputo mantenere con la sua storia, e con la vita che l’attraversa, un rapporto autentico e profondo". Lo spettatore è proiettato in un ambiente contemporaneo dove i quattro quartieri si sfidano giocandosi tutto in quattro secondi e mezzo in una lotta all’ultimo millimetro. Un’ora e un quarto in cui i vari elementi assumono carattere metaforico, oltre che vincere il trofeo, per i protagonisti c’è l’aspetto liberatorio: rompere digiuni importanti o proseguire la scalata al successo.