Giostra bagnata L’incognita maltempo sulle prove: in forse anche la sfida simulata

È il giorno della grande incertezza, fra la pioggia che ancora incombe sulle prove e gli interrogativi sulla nuova consegna della lancia d’oro.

Quando alla Giostra del Saracino mancano appena 72 ore è il maltempo a farla ancora da padrone. Dopo le prove saltate ieri sera anche stasera la pioggia mette in bilico il debutto della Giostra simulata di stasera.

Le previsioni meteo concentrano infatti sul tardo pomeriggio e sulla prima serata la possibilità di precipitazioni che potrebbe rovinare il debutto della novità. Sedici carriere ufficialmente cronometrate e misurate con prima le riserve e poi i titolari in lizza, divisi per quartiere con inizio alle 21.30.

Un’esperienza per cui c’è (c’era?) grande curiosità perché mette in chiaro quali sono le condizioni di forma dei protagonisti della Giostra e della Prova generale, a poche ore dalla sfida al Buratto. Con un giorno di prove in meno, se l’appuntamento di stasera dovesse saltare sarebbe davvero poco il tempo concesso ai quartieri per mettere a punto il binomio in vista di sabato. Un vantaggio evidente che arriva anche dal cielo per Porta Santo Spirito che, come al solito, appare di gran lunga il quartiere più avanti nella preparazione e nella precisione sul cartellone fin dal primo giorno. Per questo è probabile che i quartieri si accordino per reintrodurre le prove suppletive del giovedì riservate ai titolari, un quarto d’ora per uno nel pomeriggio prima della Prova generale.

Stamani, come detto, ci sarà anche il consueto vertice di sicurezza in questura che però non sarà semplicemente un atto formale come negli anni precedenti. Il prefetto Maddalena De Luca spiegherà come poter difendere il fragile palchetto dell’araldo dall’ondata dei festeggiamenti per la consegna della lancia d’oro. Una scelta che preoccupa, e non poco, coloro che dovranno fisicamente garantire la sicurezza in piazza. Speriamo bene.

Federico D’Ascoli