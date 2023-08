Giostra, ad aprire le danze sarà Santo Spirito, a seguire Sant’Andrea. Chiudono Porta del Foro e Colcitrone: la rivincita scatta subito

Arezzo, 27 giugno 2023 – L’estrazione delle carriere apre la settimana di Giostra. Con il ritmo pigro della domenica la piazza che lega il Comune con il Duomo si va a riempire, facendo come al solito della scalinata della Cattedrale una tribuna naturale.

Ma la Giostra con le sue sentenze prende subito il centro della scena. Sarà Porta Santo Spirito ad aprire le carriere, a ruota Sant’Andrea. Gli attuali rivali si confrontano e si marcano stretti.

La Colombina ha l’occasione di dare subito una spallata alla Giostra, gli uomini di Martino Gianni quella di controllare i maggiori rivali. Un confronto già avvincente e intrigante, prima ancora che i cavalli scendano in campo.

Al terzo posto Porta del Foro, al quarto la chiusura va a Porta Crucifera. Le posizioni degli armati in piazza vedono dunque non i rivali attuali ma quelli storici, Sant’Andrea e Colcitrone, vicini, per un surplus di attenzione chiesta alla sicurezza.

L’ultima Giostra corsa con questo assetto, in base alle statistiche meticolose del sito CorrerGiostra, risale al 20 giugno del 2015 ma allora era per l’appunto l’edizione in notturna e in quella occasione a ottenere la lancia d’oro era stata Porta Crucifera. Ancora prima il 22 giugno del 2002, sempre con Colcitrone vincente.

Su settembre l’ultima edizione con questo assetto il 2 settembre 1990 ma in quel caso a vincere era stata Sant’Andrea.