Giorni di riprese. Cambia la viabilità

In arrivo in città la troupe Rai di "Paesi che vai" in onda ogni domenica su Rai 2. In occasione delle riprese televisive, che verranno effettuate nei giorni 20-21-22-23 marzo, sono previste le seguenti variazioni al traffico e alla sosta in alcune strade e piazze del centro storico.

Dalle 8 alle ore 12,30 di mercoledì 20 è istituito il divieto di sosta in piaggia San Martino. Dalle ore 13,30 alle ore 15:30 di giovedì 21 è istituito il divieto di sosta in ambo i lati del tratto di via Cavour compreso tra i civici 60 e 68. Dalle ore 14,30 alle 17:30 di venerdì 22 marzo è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in via Garibaldi.- Dalle ore 9 alle ore 13 di sabato 23 è istituito il divieto di sosta in via XX Settembre.