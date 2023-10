Giornate Fai d'autunno a Castiglion Fiorentino: studenti Ciceroni

Alla scoperta di scorci unici, chiese, palazzi storici e campagne insieme agli studenti Ciceroni: potere delle Giornate Fai d’Autunno che tornano oggi e domani per l’edizione 2023 della manifestazione nazionale del Fai. La Delegazione di Arezzo propone un percorso inedito a Castiglion Fiorentino pensato per riflettere sul tema della trasformazione del paesaggio da parte dell’uomo. Per analizzare la storia del territorio, i visitatori percorreranno un itinerario che comprenderà Piazza del Comune, Piazza della Collegiata, il Museo della Pieve di S. Giuliano, la Chiesa e parte dell’ex monastero di S. Chiara e infine Piazza S. Francesco.

Tra le bellezze da ammirare, nell’anno in cui ricorrono i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli, merita una menzione l’opera "Compianto sul Cristo Morto", situata nella Cappella del Sacramento del Museo della Pieve di San Giuliano, databile ai primi anni del Cinquecento. In più, in Piazza S. Francesco i partecipanti potranno godere dell’accesso esclusivo, in un appartamento di proprietà privata, a una stanza dipinta con soggetti risorgimentali, unica nel suo genere a Castiglion Fiorentino.

A guidare i visitatori nel percorso saranno delle guide d’eccezione: gli studenti dell’Istituto Superiore "Giovanni da Castiglione", appositamente formati per il ruolo di "Apprendisti Ciceroni" dei beni storicoartistici e paesaggistici della città e della sua campagna. In aggiunta, domani alle ore 11 si terrà una camminata lungo il percorso degli "Antichi Mulini" in Val di Chio, a partire dalla Chiesa dei Cappuccini, dove guide professioniste accompagneranno i partecipanti sia all’interno dell’edificio religioso che lungo la visita della vallata.

Le visite sono in programma oggi sabato 14 ottobre dalle ore 15 alle ore 17 (orario dell’ultima visita guidata) e domani domenica 15 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per partecipare: il punto di ritrovo per le Giornate Fai di Autunno è la postazione Fai in Piazza del Comune di Castiglion Fiorentino. La manifestazione è un importante evento di raccolta fondi, per questo ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 5 euro, utile a sostenere la missione e le attività del Fai. Per aderire alla camminata ulteriori informazioni saranno fornite attraverso i canali social della Delegazione di Arezzo. Sarà anche possibile iscriversi al Fai ad un prezzo scontato.

Angela Baldi