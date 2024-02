Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Le iniziative di Unicoop Firenze

Arezzo, 06 febbraio 2023 – La lotta allo spreco alimentare è una battaglia che riguarda tutti e che, da anni, vede Unicoop Firenze impegnata con progetti sul tema e iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e dei propri lavoratori. La Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, che si è celebrata ieri, è stata l’occasione per fare il punto sul risultato dei progetti antispreco messi in campo nei punti vendita della Cooperativa. Questa giornata, arrivata alla sua undicesima edizione, è stata, istituita nel 2014 per sensibilizzare su un tema che è tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, in particolare il 12.3: dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030.

Da ormai 20 anni Unicoop Firenze ha al suo attivo il progetto Buonfine per contribuire a un utilizzo più sostenibile delle risorse: grazie al progetto, i prodotti non più vendibili ma ancora idonei al consumo possono essere ceduti alle associazioni di volontariato e, quindi, distribuiti alle persone in difficoltà. Grazie al progetto, nel 2023, 83 associazioni onlus in Toscana hanno ricevuto donazioni partite da 72 punti vendita Unicoop Firenze e 10 fra piattaforme freschi e magazzini, per un totale di 409mila kg e 790mila pezzi.

Con il progetto Buonfine i prodotti invenduti o invendibili arrivano a coloro che vivono in stato di necessità attraverso una rete solidale che coinvolge i dipendenti dei punti vendita, che organizzano e gestiscono le diverse fasi della donazione, e i soci Coop che, a titolo volontario, si occupano delle relazioni con enti pubblici e associazioni. Assieme a questi anche le amministrazioni locali che supervisionano il processo di donazione e i soggetti donatari che ritirano i prodotti per assistere le persone bisognose. Oltre al Buonfine, nei punti vendita è attiva anche l’iniziativa “Mangiami subito” di vendita scontata del 50% di prodotti prossimi alla scadenza: nel 2023 il progetto ha intercettato con favore le esigenze di risparmio delle famiglie toscane e ha consentito a soci e clienti un risparmio di 4,3 milioni di euro. La lotta allo spreco è un impegno comune che ha dato i suoi frutti anche sul fronte nazionale: grazie al progetto Buon fine, dai punti vendita Coop in Italia, nel 2023 è stato possibile recuperare e donare 4.480 tonnellate di derrate alimentari –in grado di generare oltre 8 milioni 960 mila pasti– per un valore pari a più di 28 milioni 725 mila euro.

A beneficiarne 843 associazioni di volontariato in tutta Italia. Donazioni che permettono anche un risparmio in termini di inquinamento. Il mancato conferimento in discarica di queste oltre 4 mila tonnellate di cibo trasformate in pasti, ha evitato l’emissione di circa 9.260 tonnellate di CO2, pari a quelle emesse da circa 1.000 auto che percorrono 30.000 km all’anno. Inoltre, nel 2023, il progetto “Mangiami subito” ha permesso, a livello nazionale, la vendita di quasi 45 milioni di euro di prodotti in scadenza, coinvolgendo 828 punti vendita.