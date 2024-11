“Giornata Nazionale dell’albero”, Aboca celebra la seconda edizione del Progetto Mandorlo

Sansepolcro, 21 novembre 2024 – quasi 40 alberi sono stati piantati questo pomeriggio presso la sede di Aboca in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero.

Un albero per ogni nuova vita: questo, in sintesi, il Progetto Mandorlo avviato lo scorso anno dall’azienda con sede a Sansepolcro. Un’idea per omaggiare la genitorialità dei dipendenti dell’azienda all’arrivo di un nuovo nato o di una nuova nata.

40 alberi, tanti quanti i bambini e le bambine “nati in azienda” a partire dallo scorso novembre, mese in cui l’Azienda ha varato il progetto. Olmo campestre, ciliegio, acero di riccio, sorbo, cerro e altre specie tipiche del nostro territorio: tutte le piante posate sono state contrassegnate da targhette identificative, ciascuna con il nome del neonato o della neonata a cui l’albero è dedicato.

Perché “Progetto Mandorlo”? La scelta del nome non è casuale: si tratta infatti del primo albero che sboccia in primavera, ed è considerato segno di rinascita e rinnovo della natura. La mandorla è inoltre simbolo di fecondità e in molte culture è addirittura associata alla nascita del mondo.

Infine, l’olio di mandorle è un prodotto dalle molte proprietà, utile anche in gravidanza e durante il periodo dell’allattamento. Il Progetto Mandorlo nasce tanto per festeggiare la Giornata Nazionale dell’Albero quanto per celebrare la maternità e la paternità dei propri collaboratori.

“Piantiamo un albero perché ogni nuova nascita è un momento di festa per noi” – ha spiegato al momento della posa degli alberi Valentina Mercati, vicepresidente Aboca - “Nel momento in cui il tasso di natalità in Italia tocca i minimi storici e molte donne si trovano costrette a vedere maternità e lavoro come alternative non conciliabili, vogliamo invece festeggiare la crescita delle famiglie che compongono la grande famiglia di Aboca.

È un’occasione per ricordare a tutti coloro che lavorano con noi che la scelta di mettere al mondo una nuova vita può essere, da ogni punto di vista, pienamente sostenibile”.

Per ogni dipendente, al momento della nascita del proprio figlio o figlia, è inoltre previsto un premio sotto forma di credito welfare da poter convertire in beni e servizi, oltre a una box contenente prodotti Aboca e pubblicazioni Aboca Edizioni dedicate alla salute dell’infanzia.

Il Progetto Mandorlo ha cadenza annuale e sarà celebrato in corrispondenza della Giornata Nazionale dell’Albero. Anche se simbolica, la posa degli alberi si sposa perfettamente con la filosofia dell’azienda: Aboca, infatti, coltiva tra Valtiberina e Valdichiana oltre 1700 ettari in regime di agricoltura biologica, da cui ricava le materie prime che costituiscono prodotti terapeutici a base di sostanze 100% naturali e biodegradabili.

In tutta la filiera produttiva adotta un approccio “rigenerativo” grazie a pratiche che consentono di aumentare la biodiversità dell’ecosistema. Grazie a questo progetto, così, anche i nuovi nati e le nuove nate contribuiranno ogni anno a far crescere un vero e proprio bosco nel giardino all’ingresso dell’azienda.