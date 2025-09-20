Giornata dello sport. Dal pomeriggio a sera nel centro storico

Foiano della Chiana si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport, della comunità e della socialità. Oggi dalle 16 alle 23, il centro storico ospiterà la prima edizione della Giornata dello Sport, evento inserito all’interno della Settimana Foianese "Saperi e Sapori". Il pomeriggio si aprirà con "Sport in Piazza", dalle 16 alle 19.30: le vie e le piazze del borgo diventeranno un vero villaggio sportivo, animato dalle associazioni del territorio. Bambini e ragazzi potranno cimentarsi in lezioni prova, dimostrazioni ed esibizioni nelle discipline più diverse, dal calcio al basket, dalla pallavolo alle arti marziali, dal ciclismo all’atletica, fino a pugilato e rugby. Accanto allo sport praticato, spazio anche alla solidarietà con le dimostrazioni della Pubblica Assistenza Avis Foiano e l’esposizione dei mezzi d’epoca della Croce Rossa Italiana – sezione locale. Non mancheranno le esibizioni delle scuole di danza, pronte a trasformare il centro in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle 20, in Piazza Santa Cecilia, i riflettori si sposteranno sulla tradizione culinaria con "La Valdichiana in due piatti", percorso di street food dedicato alle specialità tipiche toscane. Una parentesi di gusto per unire il piacere della tavola alla convivialità di una festa che parla a tutta la comunità. Gran finale alle 21.30 in Piazza Fra Benedetto, con lo spettacolo di Omar Pirovano e la cerimonia di premiazione che renderà omaggio alle associazioni sportive e agli atleti foianesi, di ieri e di oggi. "Con questa prima edizione – sottolinea il vicesindaco e assessore allo sport Gabriele Corei – vogliamo celebrare le nostre associazioni e i tanti volontari che ogni giorno portano avanti un impegno prezioso. Sarà un’occasione per avvicinare i più piccoli alle discipline sportive e per ribadire che lo sport è educazione, salute e inclusione, oltre la competizione".