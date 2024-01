Giornata della Memoria al cimitero ebraico. Ghinelli: "Un monito perenne per l’umanità"

Una giornata di celebrazioni quella di ieri per ricordare la Giornata della Memoria, quel 27 gennaio del ’45 in cui i cancelli di Auschwitz furono abbattuti e al mondo fu svelato l’orrore della Shoah. Ieri mattina in Prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore del Presidente della Repubblica, concesse ai cittadini italiani, civili e militari, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto durante la Seconda Guerra Mondiale che sono andate alla memoria di Adorno Focard e a quella di Ferruccio Marcuccini. Molto partecipata a mezzogiorno la celebrazione al Cimitero degli Ebrei al parco Aldo Ducci di Arezzo. "Oggi più che mai è doveroso il ricordo dell’Olocausto, dell’immane strage compiuta contro il popolo ebraico il secolo scorso, in un momento, questo, in cui il Medio Oriente è di nuovo insanguinato da una guerra che riapre in maniera drammatica una ferita mai rimarginata.

Essere qui testimonia non solo la volontà di mantenere viva la memoria, ma anche il rifiuto categorico e definitivo di qualsiasi pensiero che neghi la dignità agli esseri umani" ha detto il sindaco Ghinelli. A rappresentare Arezzo nella città gemellata di Oświęcim, in occasione delle cerimonie per il 79º anniversario della Liberazione da parte dell’Armata Rossa del campo dì concentramento Auschwitz la delegazione composta dal vice sindaco Lucia Tanti e dalla consigliera Valentina Sileno, che hanno deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime della Shoah. Ma ieri è stato anche il girono della Marcia per la Pace lungo le vie della città l’evento, organizzato dalla Rete Aretina Pace e Disarmo, partito alle 18.30 da piazza San Jacopo.