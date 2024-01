Giornata della Memoria a Montevarchi

Arezzo, 25 gennaio 2024 – In occasione della Giornata della Memoria, in programma il 27 gennaio prossimo, l’amministrazione comunale di Montevarchi ha organizzato una cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro al “Monumento ai Caduti Senza Croce”. Si terrà alle 11.30, presso il cimitero del capoluogo alla presenza delle autorità civili, militari e religiose insieme alle associazioni combattentistiche e d’Arma. Nel basamento del monumento, realizzato nel 2005, è collocata la terra proveniente dal campo di concentramento di Dachau, dalla foiba di Basovizza, dalle steppe della Russia, la sabbia di El Alamein, acqua del Piave e del mare. Una cerimonia simbolica in ricordo del sacrificio delle tante vittime in quei luoghi e di coloro che persero la vita nella Seconda Guerra Mondiale a causa di ingiustizie, sopraffazione e intolleranza.

Il Giorno della Memoria è stato istituito dal Parlamento italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000. La data è stata scelta, come ricorda la legge stessa, come anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz (27 gennaio 1945), in ricordo della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. L’obiettivo è “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.