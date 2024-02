Giornata del Ricordo: “Dramma degli esuli, anche in Toscana ci furono sofferenza e diffidenza”

Laterina (Arezzo), 10 febbraio 2024 – «C'è stata tanta deformazione storica su quegli avvenimenti e sento molto questa occasione per rappresentare una verità storica che per tanti anni è stata mistificata. Parliamo di un esodo di 350mila persone costrette a lasciare tutto, disseminate in tutta Italia e spesso trattate con diffidenza. Personalmente l'immagine che mi tocca di più è quella del piroscafo Toscana che esce dal porto istriano. Nel cimitero di Trespiano a Firenze c'è una parte dedicata a queste vittime che fino all'ultimo hanno sperato di poter tornare nella loro Istria, ma per decenni i confini sono stati chiusi ed era difficile tornare a casa».

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, chiudendo a Laterina (Arezzo) la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana dedicata alla Giornata del Ricordo e ai Martiri delle Foibe. «La vocazione espansionistica della Jugoslavia - ha aggiunto Giani - soffocò un profondo senso di italianità. Nelle Foibe morirono più di 10mila persone per il senso di un'identità incancellabile dell'essere italiani. A loro e agli esuli va la mia più profonda solidarietà e mi sento di dover chiedere scusa per la diffidenza con cui furono trattati al loro arrivo in Italia».

Il presidente della Toscana ha raccontato di come i suoi nonni ospitarono e aiutarono una famiglia di esuli da Pola e di come sia rimasto un grande rapporti di affetto e amicizia con i discendenti. Invece Laterina è stata scelta per la commemorazione perché il paese ospitò nel Dopoguerra un campo profughi di cui sono ancora presenti testimonianze e fabbricati laddove ora c'è una moderna zona artigianale.

«A Laterina - ha spiegato Giani - restano poche vestigia del campo profughi, ma qualunque progetto di valorizzazione e recupero avrà il sostegno della Regione. In un'Europa che ha addolcito i suoi confini è nostro dovere dare un senso di vicinanza e solidarietà a chi ha vissuto il dramma dell'esodo».