Giornata da codice giallo a Arezzo: temporali in arrivo e serate più fresche

"E la chiamano estate…", scomodiamo il successo, di alcuni anni fa, di Bruno Martino per parlare ancora una volta delle follie di questa estate. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane oggi cambia tutto. Scatta il codice giallo, dalle 10 alle 22, per temporali e rischio idrogeologico su buona parte della provincia di Arezzo, compreso il capoluogo. Lo comunica la sala operativa unificata regionale di protezione civile. Il caldo opprimente che con Caronte ha costretto a notti insonni gli aretini sembra adesso un lontano ricordo. Oggi si farà sentire il Ciclone Circe, che porterà l’alta pressione delle Azzorre. Previsti temporali, anche forti, tra la tarda mattina e il pomeriggio a causa del transito sulla Toscana di una perturbazione atlantica. Il ciclone in arrivo dalla Scozia attraverserà la Francia e le regioni alpine portando con sé tanta aria fresca. Il contrasto però con le temperature torride dei giorni scorsi porterà a piogge intense che dal Nord arriveranno anche al Centro. Così dopo il super caldo, il primo giorno dell’esodo estivo si preannuncia sotto la pioggia. Un weekend "arcobaleno": da bollino rosso, per le "caldissime" previsioni del traffico in autostrada e da codice giallo per il rischio temporali. Le temperature scenderanno anche di 10 gradi, dando modo di riprendere fiato dopo il caldo patito nei giorni scorsi. Non disperiamo, diciamo che proprio il brutto tempo dovrebbe favorire coloro, e saranno tanti, che si mettono in marcia. Temperature più basse, grazie all’assenza del solleone, dovrebbero facilitare i trasferimenti in auto e rendere più vivibili le inevitabili code in cui, con ogni probabilità, ci imbatteremo.