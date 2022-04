"Gioco scaccia gioco", i ragazzi diventano ancora protagonisti dell’iniziativa

SAN GIOVANNI

Migliorare la strategia di prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo nella fascia d’età 13-20 anni e informare sulla cultura del gioco l’intera popolazione. Questo l’obiettivo di un progetto presentato ieri mattina all’auditorium della Banca Valdarno di San Giovanni e giunto alla sua seconda edizione. E’ "Gioco scaccia gioco". Protagonisti le giovani generazioni. Non a caso coinvolti ben 13 istituti scolastici del Valdarno, con centinaia di studenti e i loro insegnanti. Il progetto si svolgerà nell’arco di due anni e prevede anche una serie di laboratori che forniranno informazioni sul gioco d’azzardo. Impegneranno in classe circa 800 studenti fra i 12 e i 15 anni. Contestualmente i docenti parteciperanno ad incontri informativi e di sensibilizzazione sulle dipendenze e sul disturbo da gioco d’azzardo.

Il percorso si svilupperà fino al mese di novembre del 2023 e anche i genitori prenderanno parte ad una serie di iniziative di conoscenza del fenomeno. Saranno poi allestiti in luoghi strategici della vallata – mercati, centri commerciali, biblioteche – punti informativi con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul fenomeno, sugli strumenti a disposizione per prevenire e combattere la dipendenza e sulla promozione degli scacchi come alternativa sana e stimolante. Molti i partner del progetto, realizzato da Conkarma (nella foto Alessia Spedicato Barboni dell’associazione Conkarma): dall’Anci Toscana all’associazione Livorno Scacchi; dalla conferenza zonale dei sindaci a quella per l’educazione e l’istruzione del Valdarno. E ancora, la rete degli istituti scolastici, la Asl Toscana Sud Est, i comuni di Montevarchi, San Giovanni, Figline e Incisa, Terranuova, Laterina Pergine e Reggello.