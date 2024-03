Gioco di squadra per la sfida del San Donato

Un italiano su due non è soddisfatto della sanità pubblica. Lo dice l’Ocse in un rapporto in cui il nostro Paese, pur non brillando, rimane al di sopra della media nella qualità del servizio sanitario. Il tema di questi giorni è il San Donato, il grande e labirintico ospedale cittadino che è al terzo poto in Toscana ma fa comunque fatica a stare al passo con i tempi e ha bisogno di interventi da 150 milioni in una collaborazione tra pubblico e privato che se ben progettata, può dare un valore aggiunto all’operazione. Oltre a muri e macchinari servono anche medici e infermieri che consentano di mantenere alta la qualità del servizio e limare le liste d’attesa: è la sfida più importante.