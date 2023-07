Gioco dell’anello, ci siamo Sfida sul filo del folclore

di Francesco Tozzi

Il borgo di Castelfranco di Sopra è tornato a vestirsi a festa. L’atmosfera medievale è la cornice ideale per il Gioco dell’Anello, la competizione a metà tra basket e rugby che vede protagoniste in questo week-end le quattro porte del paese: Porta Campana, Porta Buia, Porta Aretina e Porta Montanina, che si è aggiudicata le due precedenti edizioni. Le regole sono semplici: si gioca in sette contro sette all’interno di un campo in terra battuta di 18 metri per 18 allestito nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. L’obiettivo è far passare il pallone attraverso un anello posto a 3 metri di altezza al centro del terreno di gioco, cercando di portare a casa più punti possibile nei due tempi da 20 minuti.

Nella finale di questa sera, in programma alle 20,30, scopriremo quale porta riuscirà a conquistare l’ambito Trofeo dell’Anello. Quest’anno la rievocazione storica si presenta in grande stile, con ben due giornate dedicate a storia, sport e divertimento. La kermesse ha preso il via ieri nel tardo pomeriggio, alle 18,15, con la sfilata storica in costume per le vie del paese dei rappresentanti delle quattro porte cittadine, fanti, principesse e re, evento arricchito dalla performance dei Bandierai degli Uffizi di Firenze che a suon di tamburi e voli di bandiera hanno inaugurato la manifestazione. Alle 19,30 si è tenuta la prima semifinale tra Porta Campana e Porta Montanina e a seguire la seconda semifinale tra Porta Aretina e Porta Buia.

Ospite d’onore per le due gare Gianluca Lapi, la leggenda del calcio storico fiorentino, per più di trent’anni simbolo dei Verdi di San Giovanni. Gli accoppiamenti sono stati sorteggiati lo scorso 27 maggio in occasione della grande cena sotto le stelle nel segno di San Filippo Neri, organizzata dalla parrocchia di San Tommaso in collaborazione con le associazioni del territorio e che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. A partire dalle 23,30, invece, è stata la volta dell’after party in piazza San Filippo Neri, con la musica dal vivo di Luca T e Dj Skalino. Il programma di oggi è fitto di appuntamenti. Si parte subito questa mattina, alle 10,30, con una chiacchierata in piazza a tema sportivo insieme all’ex viola Francesco Flachi, mentre a seguire i ragazzi del Rugby Valdarno saranno sul campo di gioco per condividere con i più piccoli una dimostrazione di rugby. Alle 18,30, per chi desidera tentare la fortuna, ci sarà un Tombolone speciale per grandi e piccini. Alle 19,30 la suspense comincerà a prendere il sopravvento, perché sfileranno per il borgo le compagini che si contenderanno la finalissima. Fischio d’inizio alle 20,30 e infine la premiazione, con la consegna degli anelli ai vincitori del torneo da parte delle dame di corte. Alle 22 sarà ancora una volta la musica a chiudere la serata, con il concerto del gruppo folk The Hani.