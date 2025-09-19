Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Arezzo
CronacaGioco d’azzardo e pericoli per i giovani. La prevenzione al centro a Villa Severi
19 set 2025
GAIA PAPI
Cronaca
  Gioco d'azzardo e pericoli per i giovani. La prevenzione al centro a Villa Severi

Gioco d’azzardo e pericoli per i giovani. La prevenzione al centro a Villa Severi

AREZZODomani Villa Severi ospiterà la settima edizione di "Camminar Per Gioco", appuntamento promosso dal SerD di Arezzo insieme ad Acf Arezzo Calcio Femminile e all’associazione Mirimettoingioco, nell’ambito del Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo. Una giornata che intreccia meditazione, sport e testimonianze, per riflettere sui rischi di un fenomeno sempre più legato alle piattaforme digitali. Si parte alle 9 con la meditazione guidata Il corpo nella meditazione, la meditazione nel corpo, seguita dal seminario delle 10 su sport, benessere e cambiamento. "Camminar per Gioco è un’occasione di riflessione per cittadini, scuole e famiglie – spiega il direttore del SerD Marco Becattini – Il gioco online elimina il corpo e amplifica isolamento e solitudine, con circa 1,5 milioni di italiani che soffrono di disturbo da gioco d’azzardo".

Alla giornata parteciperanno il monaco zen Giancarlo Shinkai Carboni, la Primavera 1 dell’Acf Arezzo femminile, un testimone di Mirimettoingioco e il gruppo di cammino Step by Step del SerD. La discussione finale coinvolgerà anche studenti delle superiori. "Siamo orgogliosi di esserci – aggiunge Massimo Anselmi, presidente Acf – Il calcio non è solo competizione, ma anche educazione e benessere. Questa iniziativa ci aiuta a trasmettere alle giovani atlete il valore della consapevolezza e della responsabilità sociale".

I dati parlano chiaro: nel 2024 in Italia la spesa ha toccato i 157 miliardi di euro, con oltre il 60% concentrato sul digitale. In Toscana il 5,5% degli adolescenti presenta comportamenti problematici. Giovani, soprattutto maschi, attratti dalle scommesse online, sono il nuovo volto di chi chiede aiuto ai servizi.

