Giochi di una volta al Calcit, oggi la seconda edizione dei "Giochi dei nonni"

Doppio appuntamento con il Calcit. Oggi c’è la seconda edizione dei "Giochi dei nonni", l’iniziativa nata da un’idea di Giovanni Rupi si svolge nella collina di Castelsecco. Appuntamento dalle 15,30 alle 19,30. In programma un pomeriggio di giochi di gruppo e individuali, con strumenti e giochi artigianali di altri tempi. Dalla campana al biliardino, passando per ruba bandiera e nascondino. La partecipazione al pomeriggio è gratuita ed aperta a tutti. I giochi saranno seguiti dal Cngei la Sezione Scout di Arezzo. E dalle 17 merenda aperta a tutti con contributo per il Calcit. Stasera al campo sportivo di Pieve al Toppo alle 20 si svolge la cena spettacolo con le band, prenotazioni: 335292892, il ricavato devoluto al Calcit.