Giardini pubblici riqualificati Porta Fiorentina, ora altre opere

MONTE SAN SAVINO

Nuovo look per i giardini pubblici di Monte San Savino. Si è da poco concluso l’intervento di riqualificazione e manutenzione del parco situato davanti a Porta Fiorentina, che al momento ha interessato una prima porzione dell’area. "Dopo aver installato un nuovo gioco inclusivo, ordinato dalla passata amministrazione comunale – specifica Amulio Liberatori, assessore ai lavori pubblici – abbiamo cambiato la ghiaia della pavimentazione che ormai era vecchia e spigolosa: al suo posto abbiamo invece messo dei sassi tondi meno pericolosi, una scelta finalizzata a tutelare i tanti bambini che giocano in questo luogo". "Abbiamo messo in sicurezza l’area ma non solo – continua l’assessore – abbiamo poi riacceso la fontana, alzato i bordi delle aiuole e appena il tempo sarà più stabile metteremo anche i fiori nel parco". Al momento, come accennato, l’intervento ha riguardato soltanto la prima porzione dei giardini pubblici ma è nell’agenda dell’assessorato un ritocco a tutta l’area.

"La volontà dell’amministrazione è quella di creare un paese che sia accogliente, da tutti i punti di vista, anche da quello visivo: adesso arriva l’estate e questo parco sarà molto frequentato sia dai cittadini che dai turisti", prosegue Liberatori. Partiranno invece tra circa un mesetto i lavori in zona Fossatello, un intervento da 400mila euro per un’area da 2500 metri quadrati dove sorgerà sia il nuovo campo polivalente, con campo da basket, calcetto e pallavolo, che la nuova area camper. "Sono stati invece già installati – conclude LIberatori – due diassori di velocità nella frazione di Alberoro, in via Amintore Fanfani, dove è stato messo il nuovo limite orario a 30 kmh: presto ne metteremo altri due".