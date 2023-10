Giardini di viale Cadorna, è caos. I residenti contro il Comune. Chiassai: "Noi andiamo avanti"

È andato in scena a Palazzo del Podestà il redde rationem tra l’amministrazione comunale e i residenti del Giglio. Clima infuocato ieri sera nel Consiglio comunale aperto agli interventi dei cittadini sul futuro dei giardini di via Fratelli Cervi. Silvia Chiassai Martini, ad inizio seduta, ha ricordato che il progetto andrà avanti comunque. Il primo cittadino ha ricordato che sono state espletate tutte le procedure di legge necessarie per la realizzazione dell’area ludico ricreativa, con un doppio interesse pubblico: l’individuazione di uno spazio per l’ammassamento di persone in caso di emergenze per la Protezione Civile e la necessità, a detta di tante famiglie, di una tensostruttura per bambini che mancava in città. "Non abbiamo immobili di proprietà - ha chiarito - e non potevamo fare spese ingenti ad hoc, per questo abbiamo dato il terreno in concessione ad un privato.

La progettualità verrà in ogni caso realizzata: né la raccolta firme, né il consiglio comunale aperto potranno modificare l’iter intrapreso. Resteranno oltre 5mila metri quadri di verde e non toglierò niente, anzi aggiungerò un ulteriore servizio". Poi è stata la volta degli interventi dal pubblico, tutti contrari all’ipotesi della tensostruttura. "Perché vi accanite su quest’area verde? - ha chiesto il signor Debolini - Non abbiamo idea da chi abbia ricevuto la richiesta di realizzare un’area ricreativa previo pagamento. Non c’erano alternative? Sicuramente coinvolgendo i cittadini, cosa che non è stata fatta". C’è chi ha sottolineato il caos parcheggi che porterebbe ad una potenziale invivibilità del quartiere, chi invece la riduzione di un polmone verde per tutta la città, dopo il caso dei giardini Spinelli. "Abbiamo chiesto di piantare alberi - ha detto Stefano Neri del comitato Giglio - abbiamo fatto una cena per comprare uno scivolo. I soldi sono ancora lì e gli alberi non sono stati piantati".

Infine ha preso la parola Ilaria Nocentini, del comitato residenti: "Secondo una clausola - ha spiegato - il progetto può essere sospeso per motivate esigenze. Questo Consiglio comunale non è un punto di arrivo, continueremo a raccogliere firme, andremo oltre le 700 già depositate perché non possiamo essere ignorati". Poi sul finale uno spiraglio: Chiassai si è detta disponibile ad incontrare il comitato dei residenti per valutare suggerimenti, ma la struttura rimovibile da circo si farà.